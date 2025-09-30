Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cuja popularidade está em queda, apelou nesta terça-feira (30) para rejeitar a extrema direita em ascensão e defendeu a diversidade do Reino Unido na conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool, norte da Inglaterra. O líder está no poder há apenas 15 meses, mas tem seu pior desempenho nas pesquisas e suas políticas são questionadas até mesmo dentro de seu próprio partido, enquanto a formação de extrema direita Reform UK lidera nas intenções de voto.

Em um discurso considerado por muitos como crucial para seu futuro em Downing Street, Starmer afirmou que o Reino Unido está "em uma encruzilhada", instando os britânicos a escolherem a "decência" e a "renovação" com os trabalhistas, em vez da "divisão" e do "ressentimento" com o Reform UK e seu líder, Nigel Farage. "Se vocês disserem ou insinuarem que uma pessoa não pode ser inglesa ou britânica por causa da cor de sua pele, que famílias multiculturais devem se justificar, que pessoas que viveram aqui por gerações devem agora ser expulsas, então, ouçam-me com atenção, nós lutaremos com todas as nossas forças", ele alertou. Starmer respondeu assim a uma proposta recente do Reform UK, que busca, caso chegue ao poder, eliminar as autorizações de residência permanente. Após o discurso de Starmer, Farage, em um comunicado, criticou "a mais recente tentativa desesperada de um primeiro-ministro em sérias dificuldades", acrescentando que está "mais determinado do que nunca" a "dar uma lição" ao Partido Trabalhista nas próximas eleições.