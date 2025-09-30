ISRAEL PALESTINOS CONFLITO EUA: Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra de Gaza aguarda a resposta do Hamas, depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou o acordo, mas com algumas condições que ele

Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza

Os moradores de Gaza receberam o plano de paz proposto nesta segunda-feira (29) pelos Estados Unidos com ceticismo e medo de que se trate de uma farsa. Em Israel, por outro lado, desatou uma esperança cautelosa de ver finalmente o desfecho da guerra.

Plano de Trump é recebido entre dúvidas e esperança por palestinos e israelenses

Trump comparece a uma incomum reunião de comandantes militares

O presidente Donald Trump pretende participar nesta terça-feira (30) de uma reunião que contará com a presença de centenas de generais e almirantes americanos convocados de maneira incomum para uma base militar na região de Washington.

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

O Afeganistão vive seu segundo dia sem internet ou serviço de telefonia móvel nesta terça-feira (30), após as autoridades talibãs cortarem as conexões de fibra óptica.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

Nomes como Jonathan Anderson na direção artística da Dior e Matthieu Blazy à frente da Chanel parecem virar a página da era dos estilistas estrelas, com perfis que se concentram mais no produto e menos na encenação.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

MILÃO:

Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter

O estádio San Siro, um dos mais famosos do mundo, será demolido depois que a Prefeitura de Milão aprovou nesta terça-feira (30) sua venda aos dois principais times da cidade italiana: Inter e Milan.

