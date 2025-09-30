Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO EUA: Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO EUA ===

JERUSALÉM:

Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra de Gaza aguarda a resposta do Hamas, depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou o acordo, mas com algumas condições que ele

(Gaza EUA palestinos Israel conflito diplomacia prisioneiros refugiados política direitos, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

GAZA:

Plano de Trump é recebido entre dúvidas e esperança por palestinos e israelenses

Os moradores de Gaza receberam o plano de paz proposto nesta segunda-feira (29) pelos Estados Unidos com ceticismo e medo de que se trate de uma farsa. Em Israel, por outro lado, desatou uma esperança cautelosa de ver finalmente o desfecho da guerra.

(EUA palestinos conflito diplomacia paz Israel, 650 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump comparece a uma incomum reunião de comandantes militares

O presidente Donald Trump pretende participar nesta terça-feira (30) de uma reunião que contará com a presença de centenas de generais e almirantes americanos convocados de maneira incomum para uma base militar na região de Washington.

(EUA governo política defesa, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

O Afeganistão vive seu segundo dia sem internet ou serviço de telefonia móvel nesta terça-feira (30), após as autoridades talibãs cortarem as conexões de fibra óptica. 

(Afeganistão telecomunicações direitos internet, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

Nomes como Jonathan Anderson na direção artística da Dior e Matthieu Blazy à frente da Chanel parecem virar a página da era dos estilistas estrelas, com perfis que se concentram mais no produto e menos na encenação. 

(Moda luxo gente, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL 

-- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

MILÃO:

Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter

O estádio San Siro, um dos mais famosos do mundo, será demolido depois que a Prefeitura de Milão aprovou nesta terça-feira (30) sua venda aos dois principais times da cidade italiana: Inter e Milan. 

(Fbl SérieA ACMilan SanSiro ITA Inter, já transmitida)

