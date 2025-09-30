PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAL NOTÍCIA
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO EUA: Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO EUA ===
JERUSALÉM:
Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza
O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra de Gaza aguarda a resposta do Hamas, depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou o acordo, mas com algumas condições que ele
Gaza EUA palestinos Israel conflito diplomacia prisioneiros refugiados política direitos
FOTOS, VIDEO
GAZA:
Plano de Trump é recebido entre dúvidas e esperança por palestinos e israelenses
Os moradores de Gaza receberam o plano de paz proposto nesta segunda-feira (29) pelos Estados Unidos com ceticismo e medo de que se trate de uma farsa. Em Israel, por outro lado, desatou uma esperança cautelosa de ver finalmente o desfecho da guerra.
EUA palestinos conflito diplomacia paz Israel
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Trump comparece a uma incomum reunião de comandantes militares
O presidente Donald Trump pretende participar nesta terça-feira (30) de uma reunião que contará com a presença de centenas de generais e almirantes americanos convocados de maneira incomum para uma base militar na região de Washington.
EUA governo política defesa
-- ÁSIA
CABUL:
Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'
O Afeganistão vive seu segundo dia sem internet ou serviço de telefonia móvel nesta terça-feira (30), após as autoridades talibãs cortarem as conexões de fibra óptica.
Afeganistão telecomunicações direitos internet
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
PARIS:
Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda
Nomes como Jonathan Anderson na direção artística da Dior e Matthieu Blazy à frente da Chanel parecem virar a página da era dos estilistas estrelas, com perfis que se concentram mais no produto e menos na encenação.
Moda luxo gente
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões
MILÃO:
Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter
O estádio San Siro, um dos mais famosos do mundo, será demolido depois que a Prefeitura de Milão aprovou nesta terça-feira (30) sua venda aos dois principais times da cidade italiana: Inter e Milan.
Fbl SérieA ACMilan SanSiro ITA Inter
