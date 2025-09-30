ONG afirma que El Salvador utiliza sistema penal contra dissidência

A organização Anistia Internacional afirmou nesta terça-feira (30) que El Salvador utiliza o sistema penal como "arma" para punir a dissidência. Nos últimos meses, foram detidos no país diversos ativistas de direitos humanos, críticos do presidente Nayib Bukele e do regime de exceção vigente desde março de 2022 para combater a violência das gangues.

"Em vez de fazer justiça imparcialmente, o sistema penal em El Salvador se tornou uma arma para punir a dissidência e sufocar o espaço cívico", disse Ana Piquer, diretora para as Américas da Anistia Internacional, em comunicado. "Defender hoje os direitos humanos ou protestar pacificamente pode custar a liberdade", advertiu Piquer. Em maio, a advogada Ruth López, chefe da unidade anticorrupção da renomada ONG Cristosal e crítica do governo, foi detida ao ser acusada pelo Ministério Público de enriquecimento ilícito. Em 1º de julho, a Anistia Internacional declarou como "presos de consciência" Ruth López, o advogado ambientalista Alejandro Henríquez e o líder campesino José Ángel Pérez, estes últimos também presos desde maio.