Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

O atacante brasileiro deu tranquilidade à sua equipe logo cedo com dois excelentes chutes de longa distância, aos 6 e aos 12 minutos de jogo.

O Olympique de Marselha goleou o Ajax por 4 a 0 nesta terça-feira (30), no estádio Vélodrome, com três gols marcados antes da meia hora de jogo, incluindo dois do recém-contratado Igor Paixão (ex-Coritiba), pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O ponta-direita inglês Mason Greenwood marcou o terceiro aos 26.

No início do segundo tempo, o centroavante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fechou a goleada (52'), dando o primeiro triunfo ao Olympique nesta edição da Champions, após a derrota por 2 a 1 sofrida diante do Real Madrid na primeira rodada.

Contratado junto ao Feyenoord por 35 milhões de euros (cerca de R$ 218, 5 milhões pela cotação atual), a maior transferência da história do clube de Marselha, Igor Paixão havia começado sua fase no Marselha loge dos gramados, lesionado.

Compreensivelmente, após três meses de ausência, seus primeiros passos foram hesitantes. Mas De Zerbi o vinha escalando regularmente em várias partidas, e sua forma parecia estar gradualmente voltando.