Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

Nos últimos anos, várias empresas do gigante asiático obtiveram licenças de mineração na Nicarágua por parte do governo dos copresidentes e esposos Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente chinês, Xi Jinping.

A Nicarágua concedeu, nesta terça-feira (30), mais de 85 mil hectares para a exploração de minerais a três empresas de capital chinês, segundo resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta.

Veículos de imprensa da Nicarágua editados no exílio apontam que estas empresas exploram ouro no país e a ONG ambientalista Fundación del Río, também exilada, afirma que as permissões são concedidas em áreas protegidas e sem consultar os povos indígenas que as habitam.

O Ministério de Energia e Minas concedeu à empresa Zhong Fu Development S. A. uma concessão de 25 anos "para o aproveitamento de minerais metálicos e não metálicos" em 49.997,5 hectares no departamento sulista de Río San Juan, fronteiriço com a Costa Rica, segundo a publicação.

O governo nicaraguense também entregou, sob os mesmos termos, uma licença à empresa Three Gold Coins Company S. A. para explorar 23.223,53 hectares na área entre os departamentos de Nueva Segovia e Madriz, no norte do país, na fronteira com Honduras.

Em relação à Norther Mining Company S.A., representada pelo empresário chinês Bao Jiang, o ministério concedeu uma licença de 3.115,5 hectares no departamento de Chinandega (noroeste) e outra de 8.720 hectares em Jinotega (norte), também na fronteira com Honduras.