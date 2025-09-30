Mais de 150 marcas têm elos com colônias ilegais de Israel, aponta ONU

Plataformas como Airbnb, Booking.com e TripAdvisor operam em terras palestinas na Cisjordânia. Ocupação israelense é considerada ilegal perante o direito internacional.Mais de 150 empresas, incluindo gigantes do setor de tecnologia como Airbnb, Booking.com, Expedia e Tripadvisor, operam em colônias israelenses em terras palestinas na Cisjordânia – ocupação considerada ilegal perante o direito internacional, embora Israel questione isso. A lista, atualizada pela primeira vez desde 2023 e acrescida de 68 novas marcas, consta de um relatório produzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e apresentado nesta sexta-feira (26/09). Ela foca principalmente em atividades empresariais relacionadas aos setores de construção civil, imobiliário, mineração, financeiro, turismo e de segurança, e não é exaustiva, já que o órgão da ONU ainda tem mais de 300 outras empresas a analisar. Para a ACNUDH, as atividades dessas firmas na Cisjordânia fazem delas cúmplices na violação de direitos humanos dos palestinos. "Empresas operando em contextos de conflito têm a responsabilidade de garantir que suas atividades não contribuam para abusos de direitos humanos", afirmou a porta-voz do ACNUDH, Ravina Shamdasani. "Apelamos às empresas para tomarem medidas apropriadas e lidar com os impactos adversos de suas atividades sobre os direitos humanos." Sete marcas anteriormente listadas foram removidas, incluindo a britânica Opodo e a agência eDreams Odigeo S.A., ambas do setor de viagens – o relatório afirma que há indícios razoáveis para crer que elas já não estavam mais envolvidas nas atividades que haviam justificado sua inclusão originalmente. Todas as empresas listadas estavam envolvidas em uma ou mais das dez atividades que o ACNUDH afirma serem particularmente preocupantes do ponto de vista dos direitos humanos, como depósito de lixo, fornecimento de tratores para destruição de habitações e propriedades rurais, equipamentos de vigilância e serviços de hospedagem em regiões ocupadas ilegalmente. Embora a maioria das empresas esteja sediada em Israel, há multinacionais de outros dez países: Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Luxemburgo, Portugal e Reino Unido. "Onde as empresas identificarem que causaram ou contribuíram para impactos negativos sobre os direitos humanos, elas devem prever ou cooperar para a reparação por meio de processos apropriados", diz o relatório. O escrutínio sobre empresas que operam em assentamentos israelenses aumentou desde o início da guerra na Faixa de Gaza e o aumento simultâneo de operações militares e policiais na Cisjordânia – que Israel afirma visar grupos armados, mas que também têm prejudicado civis. O que dizem as empresas Ao todo, a lista da ACNUDH agora reúne 158 empresas. Entre elas está a fabricante alemã de cimento Heidelberg Materials AG – que contestou sua inclusão alegando não atuar mais nos territórios palestinos ocupados. À agência de notícias Reuters, a Expedia admitiu "conectar viajantes com acomodações operadas de forma independente, inclusive em algumas áreas sob disputa", mas argumentou que tais anúncios estão "claramente identificados, cumprem com leis internacionais e sanções", e que estão sujeitos a exames criteriosos baseados em padrões da ONU. Outras plataformas de hospedagem listadas não se pronunciaram até o momento da publicação deste texto. O que diz Israel Israel reagiu afirmando que a iniciativa difama injustamente negócios que atuam legalmente. Oficialmente, o governo cita laços bíblicos e históricos com a Cisjordânia para contestar um julgamento de 2024 da mais alta corte da ONU – que é amparada por boa parte parte da comunidade internacional – e alegar que o território está em disputa. "Essa base de dados foi pensada para servir como uma lista negra contra negócios que não fizeram nada de errado, já que a lei internacional não tem nenhuma proibição contra atividades empresariais em áreas de conflito", afirmou a missão diplomática de Israel em Genebra, na Suíça, via comunicado. A ACNUDH afirmou que aconselhou as empresas listadas e lhes concedeu direito de resposta. Entidades da sociedade civil argumentam que a lista é uma ferramenta importante para assegurar a transparência de atividades empresariais na Cisjordânia e estimular empresários a refletir a respeito de seus negócios. Mas como ela não tem força de lei, não está claro como a inclusão delas na lista da ONU de fato afeta seus negócios. Assentamentos israelenses cresceram em área e número desde a captura da Cisjordânia por Israel na Guerra dos Seis Dias (05 a 10 de junho de 1967). Eles avançam por território palestino, conectados por um sistema de estradas e outras infraestruturas sob controle israelense. Mais de 500 mil israelenses vivem na Cisjordânia, e outros mais de 200 mil em Jerusalém Oriental. Nesta semana, uma comissão de inquérito da ONU concluiu que, desde outubro de 2023, as políticas israelenses demonstram clara intenção de transferir palestinos à força, expandir assentamentos e anexar toda a Cisjordânia. Israel rejeitou o relatório e acusou a comissão de agir com motivações políticas. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira (25/09) que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia, rejeitando os apelos de alguns políticos da extrema direita israelense que querem avançar sobre a região para inviabilizar a criação de um Estado palestino – planos que o governo isralense nega ter. ra (Reuters, AP, AFP)