Lufthansa anuncia corte de 4 mil cargos administrativos

Companhia aérea alemã prevê redução em meio a processo de digitalização e automação com ajuda da IA, ao mesmo tempo em que projeta aumento dos lucros aos investidores e uma ampla modernização de sua frota.A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou nesta segunda-feira (29/09) um corte de 4 mil cargos administrativos até 2030, à medida que avança em um processo de automação, digitalização e consolidação do trabalho com a ajuda da inteligência artificial (IA). O Grupo Lufthansa expôs seus planos estratégicos em uma apresentação para investidores e analistas em Munique. O planejamento prevê a elevação de suas metas financeiras de médio prazo, com lucro operacional – ajustado antes de juros e impostos (Ebit) – de 8 a 10% da receita, acima da meta anterior de 8%. Para este ano, a empresa disse que espera que o Ebit ajustado supere significativamente o 1,9 bilhão de dólares (R$ 10,1 bilhões) obtido no ano passado. O grupo prevê uma forte demanda por viagens aéreas em meio a limites na oferta de voos devido à sobrecarga nas cadeias de suprimentos de aviões e motores. Segundo os administradores, isso significa um mercado aquecido que mantém os aviões lotados e impulsiona a receita. Em nota, o Grupo Lufthansa disse esperar um "aumento significativo na lucratividade" até o final da década e que estava preparando o que chamou de "a maior modernização da frota da história da empresa", que adicionaria mais de 230 novas aeronaves até 2030, incluindo 100 aviões para percursos de longa distância. A Lufthansa também planeja colocar as várias companhias aéreas administradas pelo grupo sob um controle central mais rigoroso. Além da Lufthansa, o grupo opera as companhias aéreas Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e detém uma participação minoritária na italiana ITA. A companhia aérea de baixo custo Eurowings, que também pertence ao grupo, será fortalecida, assim como as unidades de logística e manutenção, sendo que esta última deve se expandir para o setor de defesa. A Lufthansa afirmou que as medidas visam colocar o grupo em uma posição melhor para o futuro, gerando retornos sustentáveis para os acionistas. A empresa informou que os investidores podem continuar a esperar dividendos de 20% a 40% dos lucros do grupo. Em 2024, a empresa tinha 101.709 funcionários e gerou uma receita de 37,6 bilhões de euros (R$ 23,2 bilhões). Sindicato rejeita cortes "às custas dos funcionários" O sindicato dos trabalhadores do setor de serviços Verdi criticou os cortes planejados de 4 mil empregos. "Não aceitaremos um corte radical nas operações terrestres da Lufthansa às custas dos funcionários", disse o negociador-chefe do sindicato Marvin Reschinsky, nesta segunda-feira. "Usaremos a próxima rodada de negociação coletiva para isso", acrescentou, argumentando que os funcionários não devem estar entre as vítimas das medidas de austeridade da empresa. Segundo o Verdi, a Lufthansa possui cerca de 20 mil funcionários de terra. Na rodada de negociação coletiva, que começa na virada do ano, o sindicato pretende discutir salvaguardas "e, se necessário, instrumentos de redução de pessoal que impeçam demissões compulsórias", citando como exemplo a reintrodução da aposentadoria parcial. Ao mesmo tempo, o sindicato criticou a política de aviação alemã e europeia. "Os padrões ambientais europeus e nacionais cada vez mais rigorosos, bem como o aumento da carga tributária e de taxas, que recai exclusivamente sobre as companhias aéreas alemãs e europeias, minam a essência do modelo de negócios da Lufthansa e, portanto, a própria existência da companhia". Reschinsky declarou que a política de aviação alemã e europeia está "destruindo os empregos locais" e pediu uma mudança de rumo ao governo alemão. rc/md (AFP, DPA, AP)