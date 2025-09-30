EUA estão preparados para endurecer contra o Hamas, ameaça Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 30, que Washington está preparado para endurecer sua postura caso o Hamas não aceite o plano de paz para Gaza. "Se o Hamas não concordar com acordo de paz, seremos muito duros com eles", disse em discurso no Departamento de Guerra. Trump chegou a declarar que os EUA "podemos ter conseguido encerrar uma guerra de 3 mil anos ontem", em referência ao plano apresentado pela Casa Branca para paz em Gaza.

Sobre a guerra na Ucrânia, o republicano disse que conhece bem o presidente russo, Vladimir Putin, e que acredita em uma saída rápida para o conflito. "Achei que a guerra da Ucrânia será bem fácil de encerrar", afirmou. Ele defendeu que Putin e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, precisam se reunir para chegar a um acordo de paz.