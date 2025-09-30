Espanha busca tipificar violência vicária contra mulheres como crime autônomo

O governo de esquerda espanhol aprovou, nesta terça-feira (30), um anteprojeto de lei contra a violência vicária, aquela exercida contra filhos ou outros familiares próximos de uma mulher com o objetivo de prejudicá-la, que incluirá pela primeira vez sua tipificação como crime autônomo. "É uma violência que não está incorporada em nosso ordenamento jurídico e nos parece que, dada a realidade atual, é imprescindível tipificá-la, incorporá-la e defini-la", afirmou nesta terça-feira a ministra da Igualdade, Ana Redondo, após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

Desde o início dos registros em 2013, 65 crianças foram assassinadas na Espanha por violência vicária, lembrou Redondo. O anteprojeto — aprovado em primeira leitura e que ainda deverá aguardar para enfrentar posteriormente o processo parlamentar — define a violência vicária como aquela que "é exercida sobre a mulher pelo parceiro ou ex-parceiro por meio de uma pessoa intermediária", que podem ser principalmente menores idade, mas também outros familiares próximos. A alteração proposta ao Código Penal incluiria a violência vicária como crime autônomo com agravante de gênero, com penas de seis meses a três anos. Além disso, incorpora, entre outras coisas, uma nova pena para proibir que o agressor publique informações ou documentos que possam causar mais dor à vítima.