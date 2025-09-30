Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha busca tipificar violência vicária contra mulheres como crime autônomo

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo de esquerda espanhol aprovou, nesta terça-feira (30), um anteprojeto de lei contra a violência vicária, aquela exercida contra filhos ou outros familiares próximos de uma mulher com o objetivo de prejudicá-la, que incluirá pela primeira vez sua tipificação como crime autônomo.

"É uma violência que não está incorporada em nosso ordenamento jurídico e nos parece que, dada a realidade atual, é imprescindível tipificá-la, incorporá-la e defini-la", afirmou nesta terça-feira a ministra da Igualdade, Ana Redondo, após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

Desde o início dos registros em 2013, 65 crianças foram assassinadas na Espanha por violência vicária, lembrou Redondo.

O anteprojeto — aprovado em primeira leitura e que ainda deverá aguardar para enfrentar posteriormente o processo parlamentar — define a violência vicária como aquela que "é exercida sobre a mulher pelo parceiro ou ex-parceiro por meio de uma pessoa intermediária", que podem ser principalmente menores idade, mas também outros familiares próximos.

A alteração proposta ao Código Penal incluiria a violência vicária como crime autônomo com agravante de gênero, com penas de seis meses a três anos.

Além disso, incorpora, entre outras coisas, uma nova pena para proibir que o agressor publique informações ou documentos que possam causar mais dor à vítima.

Esta nova disposição permitiria impedir a publicação de livros como o polêmico 'El odio' (O ódio), que analisava um duplo filicídio cometido por um pai para se vingar de sua ex-companheira no início da década passada na Andaluzia, e que chocou a Espanha, contando com o testemunho do assassino.

A tentativa de publicação, descartada no último momento pela editora, gerou grande polêmica no início do ano, depois que a mãe das crianças pediu sua proibição.

A Espanha, país frequentemente tomado como modelo na luta pelos direitos das mulheres, adotou há duas décadas uma das leis pioneiras no combate à violência de gênero.

