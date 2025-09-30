Dinamarca reforça segurança com apoio dos EUA após incursões de drones

Os Estados Unidos enviaram equipamentos antidrones à Dinamarca para as cúpulas europeias de 1º e 2 de outubro, anunciou o Ministério da Defesa dinamarquês nesta terça-feira (30), depois que vários países europeus ofereceram apoio ao vizinho escandinavo após sobrevoos de drones de origem desconhecida. "Estamos satisfeitos e agradecidos de que os Estados Unidos também apoiem a Dinamarca com recursos antidrones no âmbito da próxima cúpula", escreveu o ministério no X.

Os avistamentos recentes de drones na Dinamarca levaram ao fechamento de vários aeroportos, incluindo o de Copenhague, o maior do norte da Europa. Drones também foram vistos sobrevoando instalações militares dinamarquesas, embora nenhuma nova incursão tenha sido relatada desde 27 de setembro. Copenhague sediará duas cúpulas europeias na quarta e na quinta-feira, reunindo mais de 40 chefes de Governo. Para garantir a segurança dos eventos, a Dinamarca anunciou no domingo que fecharia seu espaço aéreo a todos os drones civis até a sexta-feira.