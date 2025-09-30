Conselho de Segurança da ONU aprova nova força antigangues para o Haiti

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta terça-feira (30) uma resolução que transforma a Missão Multinacional de Segurança (MMAS) no Haiti em uma força maior para combater as gangues, com o objetivo de frear a violência no empobrecido país. A MMAS, liderada pelo Quênia, foi criada em 2023 para reforçar as operações da polícia contra as gangues, que controlam quase toda a capital do país, Porto Príncipe, e que no início de 2024 obrigaram o então primeiro-ministro, Ariel Henry, a renunciar.

Com pouco financiamento, pouco equipamento e apenas cerca de mil agentes dos 2.500 esperados, a MMAS obteve resultados limitados no Haiti. A resolução apresentada pelos Estados Unidos e pelo Panamá, que contou com 12 votos a favor e três abstenções, prevê transformar a Missão em uma "nova força de repressão das quadrilhas" criminosas, que terá no máximo 5.500 agentes — ou seja, cinco vezes mais que o efetivo da MMAS. "A comunidade internacional está compartilhando o fardo", afirmou um dos promotores da resolução, Mike Waltz, enviado de Washington à ONU. Na Assembleia Geral da ONU na semana passada, o presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Laurent Saint-Cyr, pediu maior apoio internacional para enfrentar a "guerra" que assola seu país.