Confiança de consumidores nos EUA cai a seu nível mais baixo em cinco meses

O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 3,6 pontos, para 94,2, em setembro, em comparação com os 97,8 revisados do mês anterior.

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo desde a implementação das tarifas do presidente Donald Trump em abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30), que revelam uma preocupação crescente com a inflação.

Os analistas esperavam uma queda menor, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch.

O índice não estava tão baixo desde abril, quando o anúncio de Trump sobre tarifas massivas desencadeou uma onda de preocupação.

Em suas respostas, "os entrevistados mencionaram com mais frequência em setembro os preços e a inflação, que voltaram a ser os principais fatores que influenciam sua percepção da economia", afirma a economista do Conference Board, Stephanie Guichard, citada em um comunicado.

"As menções às tarifas diminuíram este mês, mas permaneceram altas e continuaram associadas à preocupação com o aumento dos preços", acrescenta o texto.