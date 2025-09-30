Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai devido a 'problemas físicos'

"Sinto muito ter que anunciar que não poderei jogar o Masters de Xangai este ano", escreveu Alcaraz em sua conta no Instagram.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira (30), pouco depois de conquistar seu oitavo título da temporada no ATP 500 de Tóquio, que não vai disputar o Masters 1000 de Xangai na semana que vem devido a "problemas físicos".

"Infelizmente, estou sofrendo com problemas físicos e, após conversar com minha equipe, acreditamos que a melhor decisão é descansar e recuperar", acrescentou.

"Espero ver meus fãs chineses no ano que vem", concluiu o espanhol, que na primeira rodada do torneio de Tóquio, na semana passada, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo.

No entanto, a lesão não impediu o número 1 do mundo de ficar com o título, depois de vencer o americano Taylor Fritz (N.5) na final por 2 sets a 0, com um duplo 6-4.

