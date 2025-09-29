West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

O técnico português Nuno Espírito Santo, contratado há dois dias após a demissão de Graham Potter, estreou no comando do West Ham com um empate em 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira (29), fora de casa, no fechamento da 6ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os 'Hammers, que estão em penúltimo na tabela com apenas quatro pontos, conseguem diminuir para um ponto a diferença para o Nottingham Forest (17º, 5 pontos), ex-time de Nuno e primeiro fora da zona de rebaixamento.

O empate também interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, que custaram o cargo de Potter, mas o retrospecto continua ruim: apenas uma vitória em seis jogos no campeonato. O Everton abriu o placar com um gol de cabeça de Michael Keane (18'), mas os visitantes deixaram tudo igual com Jarrod Bowen (65'). O capitão dos 'Hammers' bateu de perna esquerda e comemorou o gol beijando o escudo do time. A próxima rodada será mais complicada para Nuno e o West Ham: jogo fora de casa contra o vice-líder Arsenal.

Por sua vez, o Everton (9º, 8 pontos), receberá o Crystal Palace (3º, 13 pontos), que vive grande fase e no sábado derrotou o líder Liverpool por 2 a 1. -- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado: Brentford - Manchester United 3 - 1 Manchester City - Burnley 5 - 1

Crystal Palace - Liverpool 2 - 1 Chelsea - Brighton 1 - 3 Leeds - Bournemouth 2 - 2