Trump pressionará Netanyahu sobre plano de paz para Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira (29) na Casa Branca para uma reunião crucial que pretende impulsionar um plano de paz em Gaza. Trump afirma que está muito próximo de um acordo para acabar com a guerra em Gaza, libertar os reféns mantidos pelo Hamas e desarmar o movimento islamista palestino, após conversas com líderes árabes na semana passada.

"Temos uma oportunidade real de alcançar algo grandioso no Oriente Médio", publicou Trump no domingo em sua plataforma Truth Social. "Todos a bordo para algo especial pela primeira vez. Vamos conseguir!", escreveu em letras maiúsculas. Netanyahu, no entanto, apresentou poucas razões para otimismo nos últimos dias. O premiê israelense afirmou na sexta-feira, em um discurso desafiador na tribuna da Assembleia das Nações Unidas, que aceitar a criação de um Estado palestino seria um "suicídio nacional" para seu país e destacou que pretende "terminar o trabalho" em Gaza "o mais rápido possível". O chefe de Governo israelense também parece relutante em interromper a ofensiva militar para tomar a Cidade de Gaza, de onde centenas de milhares de palestinos foram obrigados a fugir nas últimas semanas.

Esta será a quarta visita de Netanyahu à Casa Branca desde que Trump retornou ao poder em janeiro, no momento em que o presidente republicano tenta, com muitas dificuldades, encerrar um conflito que afirmou que conseguiria solucionar rapidamente. Trump foi um aliado ferrenho de Netanyahu até agora, mas recentemente demonstrou sinais de frustração diante de uma guerra que começou há quase dois anos. O presidente americano advertiu Netanyahu na semana passada contra o plano de anexar a Cisjordânia, como pedem alguns membros do gabinete do primeiro-ministro israelense, e também criticou o recente ataque de Israel contra líderes do Hamas no Catar, um aliado importante dos Estados Unidos.

As famílias dos reféns israelenses fizeram um apelo a Trump para que mantenha o acordo que propôs para um cessar-fogo em Gaza. "Pedimos respeitosamente que permaneça firme contra qualquer tentativa de sabotar o acordo que você propôs", escreveu o Fórum das Famílias de Reféns em uma carta aberta a Trump. "Os riscos são muito elevados e nossas famílias esperaram tempo demais para que qualquer interferência possa desviar este progresso", acrescenta o texto da principal organização que reúne os parentes das pessoas mantidas em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

- "Muita pressão" - O resultado da reunião dependerá de quanta pressão Trump está disposto a exercer sobre Netanyahu para aceitar um acordo que ainda não foi aprovado nem por Israel, nem pelo Hamas, afirmou Natan Sachs, pesquisador sênior do Instituto para o Oriente Médio. "Netanyahu tem uma clara preferência por continuar a guerra e derrotar o Hamas, mas não considero impossível que Trump o convença do contrário", declarou Sachs à AFP.