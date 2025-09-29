Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Netanyahu terá 'apoio total' em Gaza se Hamas rejeitar plano

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (29) que Israel poderá contar com seu "apoio total" se o Hamas rejeitar seu plano de paz para Gaza, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Israel se retirará "por etapas" de Gaza se o acordo for implementado, acrescentou o presidente diante dos jornalistas.

eua

