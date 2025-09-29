Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que não enviará dinheiro para Nova York se candidato democrata for eleito prefeito

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar um dos protagonistas da eleição para prefeito de Nova York. Em publicação na Truth Social, ele chamou Zohran Mamdani, candidato democrata, de "autoproclamado comunista de Nova York" e voltou a dizer que sua eventual vitória seria "uma das melhores coisas" para o Partido Republicano.

Segundo Trump, "ele vai ter problemas com Washington como nenhum prefeito na história". O presidente afirmou ainda que Mamdani precisaria de recursos federais "para cumprir todas as suas falsas promessas comunistas", mas advertiu: "não receberá nenhum deles".

No domingo, 28, o atual prefeito da cidade, Eric Adams, anunciou a desistência de sua campanha à reeleição. Em vídeo nas redes sociais, Adams afirmou que a "especulação constante da mídia" sobre seu futuro e a decisão do conselho de finanças de campanha da cidade de reter verbas públicas tornaram "impossível" permanecer na disputa.

A retirada de Adams abre espaço para uma corrida liderada por Mamdani. Segundo pesquisa da Suffolk University CityView Poll, publicada antes do anúncio da desistência do prefeito de Nova York, o candidato democrata aparece com 45% das intenções de voto, 20 pontos porcentuais à frente do independente Andrew Cuomo, ex-governador do Estado de Nova York, que tem 25%. O republicano Curtis Sliwa soma 9% e Adams, que ainda era listado no levantamento como independente, aparece com 8%. Entre os eleitores, os principais temas são custo de vida (21%), criminalidade (20%) e economia/empregos (14%).

O levantamento também mostrou que 51% dos nova-iorquinos descrevem a vida na cidade como "um tanto ou muito inacessível" (ou seja, alto custo de vida) e 58% avaliam que a economia está pior sob Trump do que no governo do ex-presidente dos EUA Joe Biden, citado por 23%. Ainda assim, 56% rejeitam acusações de antissemitismo contra Mamdani, que tem sido crítico da atuação militar de Israel em Gaza.

EUA TRUMP

