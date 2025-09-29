Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que acordo sobre Gaza está 'muito perto' e agradece apoio de Netanyahu

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (29), que a aprovação de seu plano para Gaza está "muito perto" e agradeceu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por seu apoio para pôr fim a quase dois anos de guerra.

"Estamos no mínimo muito, muito perto (...) E quero agradecer a Bibi por realmente se envolver e fazer um trabalho", disse Trump a jornalistas, referindo-se a Netanyahu por seu apelido.

Tags

eua

