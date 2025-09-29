Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump destaca benefício para população em Gaza, e Netanyahu ameaça Hamas se rejeitar acordo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que todos os países desejavam ter uma participação na formulação do acordo para a paz em Gaza, em coletiva de imprensa, após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, 29. Segundo ele, a proposta, que começou a ser esboçada algumas semanas antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), "é um benefício" para a população da região.

Trump defendeu que Israel "não tem muitos inimigos agora" e que irá coexistir com outros países da região, e agradeceu Netanyahu pela parceria.

Por sua vez, Netanyahu destacou que o republicano é "o maior amigo que Israel já teve". Em relação ao acordo para paz, o líder israelense classificou como um passo importante na direção para acabar com guerra em Gaza e alcançar a paz no Oriente Médio. "Se Hamas rejeitar plano, Israel irá terminar o trabalho por conta própria", ameaçou.

