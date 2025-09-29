Stellantis anuncia brasileiro João Laranjo como novo diretor financeiro

O grupo automotivo Stellantis, que possui as marcas Peugeot, Fiat e Jeep, anunciou nesta segunda-feira (29) a nomeação do brasileiro João Laranjo como diretor financeiro, após a saída do americano Doug Ostermann. Laranjo era, desde o início de 2025, o diretor financeiro da Stellantis para a América do Norte, após ser nomeado pelo novo CEO do quarto maior fabricante mundial de automóveis, o italiano Antonio Filosa.

Ele já havia ocupado o cargo entre 2017 e 2024 sob a direção do ex-CEO Carlos Tavares. O brasileiro trabalhou durante nove meses como executivo do fabricante de pneus Goodyear. "Depois de trabalhar em estreita colaboração com João durante 15 anos e testemunhar sua ascensão, sempre me impressionou seu senso agudo para as finanças e sua mentalidade voltada para resultados", afirmou Filosa em um comunicado. Ostermann, que trabalhou como diretor financeiro da Stellantis durante quase um ano, renunciou "por motivos pessoais", segundo o grupo. A Stellantis também confirmou nesta segunda-feira que prevê um crescimento de suas margens e vendas no segundo semestre, após sofrer uma perda líquida de 2,3 bilhões de euros (2,7 bilhões de dólares, 14,4 bilhões de reais) no primeiro semestre.