Sinner vence Marozsán e vai à semifinal do ATP 500 de Pequim

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 20 minutos.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu com autoridade o húngaro Fábián Marozsán (N.57) nesta segunda-feira (29) e se classificou para a semifinal do ATP 500 de Pequim.

O italiano de 24 anos enfrentará por uma vaga na final o australiano Alex De Minaur (N.8), que avançou com o abandono do tcheco Jakub Mensik (N.19) quando vencia por 4-1 no primeiro set.

"No geral, estou muito feliz com o meu jogo de hoje", comentou Sinner.

Depois de vencer facilmente o primeiro set, o italiano de 24 anos encontrou uma maior resistência no segundo. Inclusive teve seu serviço quebrado, permitindo a Marozsán sacar para fechar a parcial com 5-4.

Mas Sinner então acelerou: venceu 12 dos 13 pontos seguintes para emendar três games (incluindo dois com o serviço do adversário) e venceu o jogo aproveitando seu primeiro match point.