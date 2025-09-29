Rússia: Medvedev diz que guerra com Europa 'não vai acontecer' nos próximos cinco anos

O ex-presidente da Rússia e atual vice-chefe do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, rejeitou a possibilidade de um conflito direto entre Moscou e a Europa nos próximos anos. Em comunicado publicado no Telegram, ele afirmou que "há um constante tamborilar na Europa sobre guerra com a Rússia dentro dos próximos cinco anos. Isso não vai acontecer".

Segundo Medvedev, a razão central é que tal cenário "é contra os nossos interesses nacionais". Ele argumentou que a Rússia "não precisa de guerra com ninguém, muito menos com a velha carcaça congelada, a Europa", e sustentou que "não há nada ali para nós". O dirigente descreveu o continente europeu como economicamente frágil, dependente dos Estados Unidos e em "degeneração cultural".