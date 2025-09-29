Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roland Garros vai manter juízes de linha em 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O prestigiado torneio de tênis Roland Garros manterá os árbitros de linha para sua edição de 2026, anunciou a Federação Francesa de Tênis (FFT) nesta segunda-feira (29), defendendo "a excelência da arbitragem francesa". 

"Por ocasião do próximo torneio de Roland Garros, a FFT continuará a homenagear a excelência da arbitragem francesa, reconhecida mundialmente, o que traz total satisfação aos organizadores do torneio", explicou a federação em um comunicado. 

Durante a edição de 2025, 404 árbitros, incluindo 284 franceses, estiveram presentes nas quadras parisienses, afirmou a FFT. 

Os organizadores de Roland Garros acreditam que, no saibro, a arbitragem eletrônica ainda não é eficiente o suficiente para substituir o olho humano. 

O torneio francês (que será disputado de 18 de maio a 7 de junho de 2026) é o único Grand Slam a manter seus árbitros de linha, contrariando a tendência atual. O Aberto da Austrália e o US Open adotaram a arbitragem eletrônica em 2021, e Wimbledon em 2025.

