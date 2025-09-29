Roland Garros vai manter juízes de linha em 2026

"Por ocasião do próximo torneio de Roland Garros, a FFT continuará a homenagear a excelência da arbitragem francesa, reconhecida mundialmente, o que traz total satisfação aos organizadores do torneio", explicou a federação em um comunicado.

O prestigiado torneio de tênis Roland Garros manterá os árbitros de linha para sua edição de 2026, anunciou a Federação Francesa de Tênis (FFT) nesta segunda-feira (29), defendendo "a excelência da arbitragem francesa".

Durante a edição de 2025, 404 árbitros, incluindo 284 franceses, estiveram presentes nas quadras parisienses, afirmou a FFT.

Os organizadores de Roland Garros acreditam que, no saibro, a arbitragem eletrônica ainda não é eficiente o suficiente para substituir o olho humano.

O torneio francês (que será disputado de 18 de maio a 7 de junho de 2026) é o único Grand Slam a manter seus árbitros de linha, contrariando a tendência atual. O Aberto da Austrália e o US Open adotaram a arbitragem eletrônica em 2021, e Wimbledon em 2025.

