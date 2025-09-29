Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parte integrante do plano de Trump, Tony Blair vê 'melhor chance' de encerrar guerra em Gaza

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ex-primeiro ministro britânico Tony Blair disse, em nota, que o plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra entre Israel e Palestina é a "melhor chance" de acabar com o conflito.

Blair foi indicado pelo governo Trump como um dos possíveis membros do "Conselho de Paz", corpo internacional de transição que seria liderado e presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e outros chefes de Estado.

"O plano, caso aprovado, pode acabar com a guerra e trazer alívio imediato para Gaza e a chance de um futuro melhor para os seus cidadãos, enquanto garante segurança absoluta para Israel e a libertação de todos os reféns", disse Blair.

EUA Trump

