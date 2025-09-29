Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otan amplia vigilância após violações de espaço aéreo, mas tenta evitar escalada com Rússia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está intensificando a vigilância aérea no Mar Báltico, enquanto França, Alemanha e Suécia reforçam as defesas aéreas da Dinamarca antes de duas cúpulas em Copenhague nesta semana, após uma série de preocupantes incidentes com drones próximos a aeroportos e bases militares do país.

O número de violações graves do espaço aéreo na Europa disparou neste mês, incluindo por aviões de guerra russos. Mas nem todos os aliados da Otan concordam sobre como reagir. A Polônia está pronta para usar força letal. Outros afirmam que isso deve ser apenas um último recurso.

Independentemente de quem seja o responsável na Dinamarca, líderes europeus acreditam que a Rússia está testando a Otan. Planejadores militares em Moscou podem observar como as forças ocidentais reagem, e combater intrusões feitas por drones relativamente baratos impõe um peso financeiro aos aliados.

Após o incidente com drone na Polônia, a Otan lançou a operação Eastern Sentry, com o Reino Unido entre os aliados que enviaram mais equipamentos de defesa aérea. No entanto, esses deslocamentos também podem privar a Ucrânia dos sistemas de defesa aérea de que necessita urgentemente de seus aliados. A Otan precisa caminhar em uma linha tênue em sua resposta. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

