Otan amplia vigilância após violações de espaço aéreo, mas tenta evitar escalada com Rússia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está intensificando a vigilância aérea no Mar Báltico, enquanto França, Alemanha e Suécia reforçam as defesas aéreas da Dinamarca antes de duas cúpulas em Copenhague nesta semana, após uma série de preocupantes incidentes com drones próximos a aeroportos e bases militares do país.

O número de violações graves do espaço aéreo na Europa disparou neste mês, incluindo por aviões de guerra russos. Mas nem todos os aliados da Otan concordam sobre como reagir. A Polônia está pronta para usar força letal. Outros afirmam que isso deve ser apenas um último recurso.