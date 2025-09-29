Meloni apoia plano de Trump e defende dois Estados para paz entre Israel e Palestina

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou apoio ao plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra em Gaza. Ela destacou que a proposta abre caminho para "uma coexistência pacífica e próspera" entre Israel e Palestina, com "um Estado de Israel e um Estado palestino vivendo lado a lado em paz e segurança".

Segundo Meloni, em publicação feita no X, a iniciativa de Washington pode representar uma virada nesse processo, ao prever "uma cessação permanente das hostilidades, a libertação imediata de todos os reféns e um acesso humanitário pleno e seguro para a população civil". A premiê italiana afirmou que a estabilização de Gaza depende de um projeto ambicioso de reconstrução e desenvolvimento, com "pleno envolvimento dos parceiros regionais".