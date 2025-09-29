Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron: Hamas não tem escolha a não ser soltar imediatamente reféns e seguir plano de Trump

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente da França, Emmanuel Macron, celebrou o plano para encerrar a guerra em Gaza apresentado nesta segunda-feira, 29, pela Casa Branca, e colocou o seu país a disposição para "contribuir" com o projeto.

"Eu espero que Israel se comprometa totalmente com a proposta. O Hamas não tem escolha a não ser soltar imediatamente os reféns e seguir o plano", disse o líder francês em uma publicação na rede social X.

"Estes elementos devem abrir caminho para uma discussão profunda com todos os parceiros para construir uma paz duradoura na região, baseada na solução de dois estados e nos princípios apoiados pelos 142 países membros da ONU", continuou Macron.

