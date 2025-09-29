Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros (41,2 bilhões de reais) de dinheiro público, segundo um relatório publicado nesta segunda-feira (29) pelo Tribunal de Contas, que destacou que o valor não representa um "gasto orçamentário excessivo". A quantia, no entanto, representa um aumento em relação aos 5,9 bilhões de euros (36,8 bilhões de reais) de gasto público estimados pelo próprio Tribunal de Contas.

Os gastos incluem € 3,02 bilhões (18,8 bilhões de reais) em gastos de organização (que incluem € 1,44 bilhão ou R$ 8,9 bilhões em segurança) e € 3,63 bilhões (22,6 bilhões de reais) em infraestruturas. O órgão disse que parte do aumento do orçamento inicial se deve ao dinheiro investido para garantir que o rio Sena estivesse suficientemente limpo para as provas de natação em águas abertas e o triatlo. Em 2023, estimava-se que o dinheiro público necessário para a organização dos Jogos seria de 2,4 bilhões de euros (14,9 bilhões de reais) e em março de 2024, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, avaliou que o investimento público se situaria entre os três e os cinco bilhões de euros (entre 18 e 31 bilhões de reais). Nesta segunda-feira, Moscovici, ex-ministro das Finanças e ex-comissário da UE, destacou à imprensa "o sucesso incontestável dos Jogos" e que, apesar de o evento ter exigido "uma forte mobilização das finanças públicas", não foram detectados "excessos orçamentários", muito pelo contrário, considerou que o gasto público foi "moderado".