Irã executa homem acusado de espionagem para Israel

O Irã informou nesta segunda-feira, 29, ter executado por enforcamento um homem acusado de colaborar com o serviço secreto de Israel. Bahman Choobiasl trabalhava em "projetos sensíveis de telecomunicações" e repassava informações sobre a importação de equipamentos eletrônicos para os israelenses, segundo a imprensa oficial do Poder Judiciário iraniano.

O Irã já executou ao menos nove pessoas acusadas de espionagem desde junho, quando travou uma guerra com Israel. Ataques aéreos mataram cerca de 1,1 mil pessoas no território iraniano.