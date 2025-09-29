Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã afirma que executou 'um dos espiões mais importantes' de Israel

Autor AFP
O Irã anunciou nesta segunda-feira (29) que executou um homem descrito como "um dos espiões mais importantes" de Israel, condenado por acusações de trabalhar para o inimigo da República Islâmica. 

Esta é a primeira vez que as autoridades iranianas mencionam o nome do homem executado, Bahman Choubi Asl, embora o Poder Judiciário ainda não tenha informado a data de sua detenção.

Irã e Israel travaram em junho uma guerra de 12 dias, provocada pelos bombardeios israelenses contra o território iraniano, direcionados principalmente contra áreas militares e nucleares.

O Irã respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra Israel.

Após o fim das hostilidades, o Irã prometeu julgamentos rápidos contra pessoas suspeitas de colaborar com Israel.

Teerã anunciou diversas detenções por espionagem e a execução de várias pessoas declaradas culpadas de trabalhar com o Mossad, o serviço de inteligência externa israelense. 

A Justiça iraniana informou nesta segunda-feira que Choubi Asl colaborou "estreitamente" com a inteligência israelense e teve "acesso privilegiado a bancos de dados vitais e soberanos" da República Islâmica.

Os ataques israelenses durante a guerra em junho mataram comandantes militares do Irã, cientistas do programa nuclear e centenas de pessoas, incluindo civis, segundo as autoridades.

No início de agosto, o Judiciário anunciou a abertura de uma investigação e que 20 pessoas foram detidas, acusadas de vínculos com Israel.

O Irã informou no mês passado que executou Roozbeh Vadi, um homem acusado de fornecer informações sobre um cientista nuclear assassinado durante a guerra.

