Iêmen: embarcação é atingida por míssil dos Houthis no Golfo de Áden

Um ataque de míssil pelos rebeldes Houthis do Iêmen incendiou o navio de carga Minervagracht, com bandeira dos Países Baixos, no Golfo de Áden nesta segunda-feira, 29, disse o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido dos militares britânicos.

A ofensiva deixou dois marinheiros feridos, enquanto a tripulação abandonava a embarcação danificada. O proprietário do navio descreveu os danos causados à embarcação como "substanciais".