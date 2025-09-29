Hamas é o único que ainda precisa aceitar o acordo de paz em Gaza, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o grupo rebelde Hamas é o único que ainda precisa aceitar o acordo que pode colocar fim na guerra em Gaza e que todos os outros envolvidos já apoiaram a proposta. O comentário foi feito durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 29, após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O republicano enfatizou que alguns países árabes e muçulmanos foram designados para "lidar com o Hamas". Se esses países não conseguirem lidar com o grupo, "Israel terá o total apoio dos EUA para destruí-lo", disse Trump.