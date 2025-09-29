Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta segunda-feira (29) que o governo federal "caminha para uma paralisação", em menos de 36 horas, e culpou os democratas do Congresso por quererem impor condições em um projeto de lei orçamentária de curto prazo.

O governo "caminha para uma paralisação porque os democratas não farão o que é certo. Espero que mudem de ideia, mas veremos", disse Vance a jornalistas após uma reunião dos principais representantes democratas e republicanos do Congresso com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

rle-jz/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar