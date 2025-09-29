Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigantesco incêndio na reserva de animais de Namíbia está controlado, segundo ministra

Gigantesco incêndio na reserva de animais de Namíbia está controlado, segundo ministra

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O grande incêndio que consumiu um terço do parque nacional de Etosha, na Namíbia, está "controlado", afirmou, nesta segunda-feira (29), a ministra do Meio Ambiente, Indileni Daniel, à televisão pública NBC. 

Localizado no norte deste país predominantemente desértico, o parque abriga 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte-negro, uma espécie em risco crítico de extinção e uma importante atração turística.

"O fogo está controlado. Não observamos chamas durante o voo, mas alguns lugares continuam queimando de forma intermitente", disse Indileni Daniel, que sobrevoou a área. "Em alguns lugares já há pessoas para monitorar a situação".

O incêndio, ativo desde 22 de setembro, já causou graves danos ecológicos e destruiu aproximadamente 34% do parque, ou seja, cerca de 775.163 hectares, indicou, no domingo (28), o Ministério do Meio Ambiente.

Em imagens de satélites consultadas pela AFP, é possível ver uma gigantesca extensão escura, coberta de cinzas, que parece ser maior que o vizinho lago salgado de Etosha; uma superfície "tão grande que é visível do espaço", especificou o parque nacional em seu portal na web.

Segundo o último balanço da Presidência, comunicado no domingo, um "número desconhecido de animais" morreu, mas não foi relatada "nenhuma perda de vida humana".

"O incêndio representa uma ameaça importante à biodiversidade, à fauna e aos meios de sustento das comunidades das áreas afetadas. Cerca de 30% dos pastos do parque foram destruídos pelo incêndio", destacou a Presidência.

Em um primeiro momento, o Ministério do Meio Ambiente apontou que o fogo teria se originado por atividades de produção de carvão vegetal em fazendas vizinhas.

clv-ho/jcb/jvb/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar