Furacão e tempestade tropical ameaçam países no Caribe

O furacão Humberto deve produzir ondas perigosas para as Bermudas e a costa leste dos EUA esta semana, enquanto a tempestade tropical Imelda se intensifica perto das Bahamas, segundo meteorologistas. Humberto continuava sendo uma forte tempestade de categoria 4 no Atlântico na madrugada desta segunda-feira, 29, e um alerta de tempestade tropical estava em vigor para as Bermudas, informou o Centro Nacional de Furacões em Miami.

Às 2h da manhã, horário da costa leste dos EUA, o Humberto estava localizado a cerca de 645 quilômetros a sudoeste das Bermudas, movendo-se para noroeste a 22 km/h, com ventos máximos sustentados de 220 km/h, informou o centro. É esperado que a tempestade mude gradualmente de direção antes de acelerar para leste-nordeste no final da terça-feira,30, ou início da quarta-feira, 1º de outubro. A intensidade de Humberto pode flutuar nos próximos dias antes de enfraquecer, mas a previsão é de que ele continue sendo um furacão perigoso nos próximos dois dias. Imelda se formou no domingo e o centro de furacões informou que ela está se intensificando gradualmente. Às 2h da manhã, horário da costa leste dos EUA, a tempestade estava a cerca de 210 quilômetros a noroeste do centro das Bahamas e a cerca de 505 km a sudeste de Cabo Canaveral, no condado de Brevard, Flórida. Imelda se movia para o norte a 13 km/h com ventos máximos de 45 75 km/h, informou o centro. Cuba e Bahamas

No domingo, a tempestade ameaçou partes de Cuba e das Bahamas com chuvas fortes e enchentes repentinas. Partes das Bahamas estavam sob alerta de tempestade tropical. O Departamento de Meteorologia das Bahamas informou que chuvas moderadas a fortes continuariam sobre as ilhas do noroeste e do centro, incluindo Nassau, Ilha Andros, San Salvador e Long Island. A precipitação poderia atingir entre 15 centímetros e 30 centímetros, com até 25 centímetros em pontos isolados. "Os residentes em áreas baixas devem tomar medidas para mitigar os danos materiais causados pelas inundações", afirmou o departamento em comunicado.

As ruas e a orla marítima da Ilha de New Providence, normalmente movimentadas, ficaram desertas no domingo, quando uma chuva fraca, mas constante, começou a inundar as estradas. O mar agitado e as rajadas de vento também mantiveram turistas e moradores longe do popular Potters Cay Dock, em Nassau. Os voos de e para as ilhas foram cancelados, com a previsão de reabertura dos aeroportos após a melhora das condições climáticas. "Extremamente grave, não apenas grave"