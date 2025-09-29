Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

Autor AFP
Tipo Notícia

A Fifa multou a Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) por insultos racistas dirigidos a jogadores surinameses por seus torcedores e reduziu o limite de público em seu estádio para a próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação nesta segunda-feira (29). 

Ao final da partida de 8 de setembro, válida pela segunda rodada das eliminatórias da Concacaf, o técnico surinamês Stanley Menzo e o jogador Shaquille Pinas relataram que torcedores no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, gritaram "pretos" e "macacos" para os membros de sua seleção, que venceu a partida por 2 a 1. 

A Fifa "notificou a imposição de sanções [...] em decorrência dos incidentes de racismo e discriminação" contra o Suriname, afirmou a Fesfut em um comunicado. 

A entidade que rege o futebol mundial impôs uma multa de US$ 62.715 (R$ 333.805 pela cotação atual) à federação salvadorenha, que deverá ser investida "em um plano abrangente contra a discriminação" endossado pela Fifa. 

A organização também determinou que a próxima partida oficial em casa de El Salvador terá "um mínimo de 15% da capacidade aprovada do estádio, principalmente nas arquibancadas atrás dos gols".

Na próxima partida, no Estádio Cuscatlán, com capacidade para quase 45 mil pessoas, a seleção salvadorenha vai receber o Panamá no dia 10 de outubro, pela terceira rodada da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 

Com duas das seis partidas disputadas na fase decisiva, o Suriname lidera o Grupo A com quatro pontos, seguido por El Salvador com três, Panamá com dois e Guatemala com um. 

A Fesfut alertou que "qualquer insulto ou ato discriminatório" pode "resultar em sanções mais severas", que podem incluir "a perda de partidas ou a exclusão de competições internacionais".

"Fazemos um apelo enfático a todos os torcedores salvadorenhos: o futuro do nosso futebol depende do seu comportamento nos estádios", acrescentou o comunicado.

