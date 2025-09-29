Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

A Fifa multou a Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) por insultos racistas dirigidos a jogadores surinameses por seus torcedores e reduziu o limite de público em seu estádio para a próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação nesta segunda-feira (29). Ao final da partida de 8 de setembro, válida pela segunda rodada das eliminatórias da Concacaf, o técnico surinamês Stanley Menzo e o jogador Shaquille Pinas relataram que torcedores no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, gritaram "pretos" e "macacos" para os membros de sua seleção, que venceu a partida por 2 a 1.

A Fifa "notificou a imposição de sanções [...] em decorrência dos incidentes de racismo e discriminação" contra o Suriname, afirmou a Fesfut em um comunicado. A entidade que rege o futebol mundial impôs uma multa de US$ 62.715 (R$ 333.805 pela cotação atual) à federação salvadorenha, que deverá ser investida "em um plano abrangente contra a discriminação" endossado pela Fifa. A organização também determinou que a próxima partida oficial em casa de El Salvador terá "um mínimo de 15% da capacidade aprovada do estádio, principalmente nas arquibancadas atrás dos gols". Na próxima partida, no Estádio Cuscatlán, com capacidade para quase 45 mil pessoas, a seleção salvadorenha vai receber o Panamá no dia 10 de outubro, pela terceira rodada da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.