Exportações de armas alemãs para Israel caem a zero

Dados do governo confirmam que nenhuma licença foi emitida após o chanceler Friedrich Merz anunciar restrições à venda de armamentos. Oposição, porém, defende bloqueio total do fornecimento de armas para Tel Aviv.A Alemanha não aprovou um único envio de armas para Israel nas cinco semanas após o chanceler federal, Friedrich Merz, impor restrições parciais às exportações, segundo dados do governo alemão revelados nesta quinta-feira (25/09) . A mudança imposta por Merz no mês passado visa bloquear quaisquer armentos que possam ser usados na guerra na Faixa de Gaza, embora alguns membros da oposição insistam que Berlim deve ir ainda mais longe. A notícia de que nenhuma licença foi concedida veio do Ministério da Economia em resposta a uma consulta do parlamentar do partido A Esquerda, Ulrich Thoden. Segundo o Ministério, a paralisação nas exportações de armas ocorreu no período de 8 de agosto – dia da decisão de Merz – e 12 de setembro, data na qual Thoden fez a consulta. Qual é a política alemã sobre envio de armas para Israel? Ao responder a consulta parlamentar, Thomas Steffen, secretário do Ministério da Economia, afirmou que as decisões do governo foram tomadas "caso a caso e à luz da respectiva situação, após análise cuidadosa, levando em conta questões de política externa e de segurança, bem como requisitos legais". Ele acrescentou que a Alemanha "reafirma os princípios de sua política sobre Israel e permanece particularmente comprometida com a proteção do Estado de Israel". Em 8 de agosto, Merz anunciou que, por enquanto, nenhuma exportação de material militar para Israel que pudesse ser usado na guerra seria aprovada. O anúncio de Merz foi uma reação às ações das Forças Armadas israelenses na Faixa de Gaza. Até então, o governo alemão vinha gradualmente aumentando suas críticas ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre o tratamento dado aos palestinos, mas se absteve de impor sanções. Netanyahu condenou a medida como uma "recompensa ao [grupo islamista] Hamas". Merz coordenou a decisão com o vice-chanceler e ministro da Economia, Lars Klingbeil, mas, mesmo assim, foi criticado por alguns parlamentares de seu próprio bloco. Qual é a posição do A Esquerda? O gabinete de Thoden disse à DW que considera que o governo poderia ir mais longe e implementar uma proibição total de todas as armas. "Embora agora se diga que nenhuma licença foi emitida no curto período desde a declaração de Merz, nós, como o partido A Esquerda, permanecemos céticos sobre como a declaração de Merz será implementada em termos concretos", afirmou em um comunicado. "Seria politicamente necessário suspender completamente todas as exportações de armas [mesmo as já aprovadas para Israel] e encerrar a estreita cooperação armamentista entre a Alemanha e Israel." "Caso contrário, o governo alemão corre o sério risco de ser considerado culpado de cumplicidade nos crimes militares israelenses contra a população civil palestina, sob o direito internacional." Israel negou repetidamente as acusações de ter cometido crimes de guerra, inclusive depois que uma comissão independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU concluiu que o país estava cometendo genocídio contra palestinos em Gaza. Quais armas a Alemanha exportou para Israel? A Alemanha aumentou rapidamente sua participação no mercado israelense de armas, principalmente com equipamentos navais, como navios, submarinos e torpedos. Até o início de agosto, Berlim vinha aumentando constantemente as exportações após os ataques terroristas do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, licenciando quase meio bilhão de euros em equipamentos sob o comando do ex-chanceler Olaf Scholz. O próprio governo Merz inicialmente liberou quase 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) em vendas para Israel durante suas primeiras cinco semanas no cargo, antes de impor a nova restrição. As entregas incluíram armas de fogo, munições, peças de armas, equipamentos especiais para o Exército e a Marinha, equipamentos eletrônicos e veículos blindados especiais. Incluem também corvetas Sa'ar de fabricação alemã, pequenos navios de guerra com sofisticados equipamentos de radar e canhões que supostamente bombardearam alvos em Gaza durante a guerra. rc (DW, DPA)