Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a revelar confiança de que a guerra na Faixa de Gaza acabará "em breve". A declaração foi feita ao receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para reunião bilateral sobre o assunto na Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

O encontro entre Trump e Netanyahu ocorre dias depois de o israelense rejeitar na Organização das Nações Unidas (ONU) os apelos internacionais para encerrar a guerra em Gaza. A reunião acontece ainda em meio a um crescente isolamento de Israel, com diversos países reconhecendo um Estado da Palestina, a fragilidade da coalizão de governo em Tel Aviv e sinais de impaciência da Casa Branca.