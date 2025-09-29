Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a revelar confiança de que a guerra na Faixa de Gaza acabará "em breve". A declaração foi feita ao receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para reunião bilateral sobre o assunto na Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

O encontro entre Trump e Netanyahu ocorre dias depois de o israelense rejeitar na Organização das Nações Unidas (ONU) os apelos internacionais para encerrar a guerra em Gaza. A reunião acontece ainda em meio a um crescente isolamento de Israel, com diversos países reconhecendo um Estado da Palestina, a fragilidade da coalizão de governo em Tel Aviv e sinais de impaciência da Casa Branca.

Antes da reunião, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou que "precisamos que este conflito acabe" e pediu um acordo imediato entre Israel e Hamas. Trump, por sua vez, disse ver uma "real chance de GRANDEZA no Oriente Médio" e prometeu que "vamos conseguir".

Caso o presidente pressione por uma trégua definitiva, Netanyahu deve buscar impor "linhas vermelhas" em qualquer entendimento, como a exigência de desmantelamento do Hamas e o direito de retomar operações militares em Gaza se o grupo voltar a combater.

*Com informações da Associated Press.

