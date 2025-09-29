Dinamarca bane drones após novos sobrevoos em bases militares
Aparelhos foram avistados sobrevoando instalações no país pela 4ª vez em apenas uma semana. Europa está em alerta após violações recentes do espaço aéreo atribuídas à Rússia, e Alemanha fala em abater drones.Após uma semana tensa em que o avistamento de drones levou ao fechamento de aeroportos na Dinamarca, autoridades do país registraram novos episódios na noite desta sexta-feira (26/09), desta vez na maior base militar do país, e na virada de sábado para o domingo em diversas instalações militares. Em resposta, as autoridades dinamarquesas proibiram civis de operar drones em todo o país até a sexta-feira seguinte (03/10), após o país receber líderes da União Europeia e de outros países europeus para uma reunião de cúpula na quarta e quinta-feira. "Estamos atualmente em uma situação difícil de segurança, e precisamos garantir as melhores condições de trabalho possíveis para as Forças Armadas e a polícia quando eles estiverem responsáveis pela segurança durante a cúpula da UE", justificou o ministro dinamarquês da Defesa, Troels Lund Poulsen. Drones também foram avistados na Noruega e na Alemanha A Noruega também investiga se foi alvo de ação semelhante após avistar drones não identificados numa área próximo a Orland, principal base de seus caças F-35 e ponto importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Já na Alemanha, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, declarou neste sábado que um "enxame" de drones teria sido avistado no dia anterior ao norte do país, próximo à fronteira com a Dinamarca, e prometeu rever as leis do país para permitir que tais dispositivos sejam abatidos pelas Forças Armadas. No caso da Dinamarca, as Forças Armadas não identificaram a localização exata em que os drones foram avistados na sexta-feira, mas a polícia mencionou a base aérea de Karup, no oeste do país. O local é a principal base da Força Aérea Real Dinamarquesa e abriga todos os helicópteros, equipamentos de vigilância aérea e a escola de aviação. É em Karup também que ficam partes do comando de defesa da Força Aérea, segundo seu site institucional. "Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 19h15 da noite [horário local] que durou algumas horas. Um dos dois drones foram observados do lado de fora e sobrevoando a base área [de Karup]", afirmou o policial Simon Skelsjaer à agência de notícias AFP. "Nós não os abatemos." A polícia dinamarquesa não comentou sobre de onde os drones vieram, e informou que coopera com os militares na investigação do episódio. A base de Karup compartilha suas pistas de pouso com o aeroporto civil de Midtjylland – que, segundo Skelsjaer, chegou a ser fechado por alguns instantes, mas com pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário. Já na noite de sábado para o domingo, as autoridades dinamarquesas informaram ter observado drones em diversas instalações militares do país, mas não detalharam como reagiram à ameaça. Dinamarca fala em "ataques híbridos" Os episódios deste fim de semana são os mais recentes de uma série de outros incidentes com drones que levaram a Dinamarca a fechar temporariamente vários aeroportos nesta semana, inclusive o da capital, Copenhague. Ao comentar o caso, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen falou em "ataques híbridos" e descreveu-o como o "mais grave ataque até agora à infraestrutura crítica dinamarquesa". "Há um principal país que representa uma ameaça à segurança da Europa, e este país é a Rússia." O Kremlin declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios com drones na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada". Os voos de drone começaram poucos dias depois de a Dinamarca anunciar planos para comprar, pela primeira vez, armas de precisão e longo alcance, argumentando que a Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos". Episódios semelhantes também foram registrados recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) operados por Finlândia, Itália e Suécia. "A Rússia está sendo acusada de quase planejar atacar a aliança do Atlântico Norte (Otan) e os países da União Europeia", queixou-se o ministro russo do Exterior, Sergei Lavrov, em fala à Assembleia Geral da ONU neste sábado. "A Rússia nunca teve e não tem nenhuma intenção do tipo. Contudo, qualquer agressão contra meu país terá uma resposta decisiva." Falando depois a repórteres, Lavrov advertiu que se qualquer país abater objetos no espaço aéreo russo, "vão se arrepender muito". A declaração vem em um momento em que a Otan tem cogitado abater caças russos. A possibilidade foi ventilada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alemanha quer abater drones A UE também suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões, algo que Moscou nega. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou a jornalistas o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, nesta sexta-feira, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo. Na Alemanha, o governo quer autorizar as Forças Armadas a abater drones que representem um risco à segurança ou à infraestrutura, segundo notícia publicada neste sábado (27/09) no tabloide Bild. A decisão ficaria a cargo do Ministério da Defesa. Os planos de Berlim também incluem medidas técnicas e operacionais como o reconhecimento, classificação e defesa eletrônica de drones – por meio, por exemplo, de interferência de sinal ou de sistemas que permitam assumir o controle de dispositivos aéreos não tripulados, hackeando-os.