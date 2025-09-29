Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Autor AFP
Tipo Notícia

Para alertar simbolicamente sobre o perigo dos "contaminantes eternos" (PFAS), a comissária europeia do Meio Ambiente, Jessika Roswall, se submeteu a um exame de sangue neste verão, cujo resultado saiu nesta segunda-feira (29).

"Não sou uma exceção (...). Os resultados demonstram que tenho PFAS no sangue, em particular substâncias tóxicas para a saúde reprodutiva", declarou Roswall durante uma coletiva de imprensa sobre o estado da natureza na Europa.

Segundo sua equipe, Roswall testou positivo para seis dos treze PFAS analisados, três dos quais são considerados nocivos para a saúde reprodutiva, e alguns superam os níveis recomendados.

Os PFAS (substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas) são químicos sintéticos extremamente persistentes no meio ambiente.

Eles são utilizados em têxteis, embalagens alimentares, utensílios de cozinha e cosméticos devido às suas propriedades antiaderentes, impermeáveis e resistentes ao calor, mas podem causar efeitos adversos, como aumento do colesterol, câncer, problemas de fertilidade e alterações no desenvolvimento fetal. 

A União Europeia apresentará em 2026 uma proposta para proibir os PFAS em produtos de consumo cotidianos (como caixas de pizza e roupa), com exceções para os setores considerados essenciais, como o médico.

Inicialmente, esperava-se que esta proposta legislativa fosse apresentada no final de 2025, mas as negociações com a indústria são complexas.

