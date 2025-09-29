Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Consórcio liderado pela Arábia Saudita comprará empresa de jogos eletrônicos EA por US$ 55 bi

Autor AFP
AFP Autor
A empresa americana Electronic Arts (EA), produtora do popular jogo de futebol para videogames EA Sports FC e do jogo de simulação social The Sims, anunciou nesta segunda-feira (29) sua aquisição por um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita por 55 bilhões de dólares (293 bilhões de reais). 

O consórcio também é formado por fundos de investimento americanos, entre eles a Affinity Partners, empresa com sede em Miami fundada por Jared Kushner, ex-conselheiro da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump. 

Em um comunicado, Andrew Wilson, presidente e diretor-executivo da EA, destacou o trabalho dos funcionários da companhia e disse que a aquisição ajuda a "abrir novas oportunidades a nível global". 

A EA, que além do EA Sports FC (antes FIFA) é conhecida por franquias populares como Madden NFL e Battlefield, registrou receitas de 7,5 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) em seu último exercício fiscal. 

A concretização da operação de compra, que ainda precisa daaprovação dos acionistas da EA e das autoridades reguladoras, está previsto para o início de 2026.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) já possui uma participação de 9,9% na EA e renovará seu investimento atual como parte da transação.

O acordo será financiado com cerca de 36 bilhões de dólares (192 bilhões de reais) em capital dos membros do consórcio e 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) em dívida comprometida pelo JPMorgan Chase.

Após a conclusão do negócio, a EA deixará de ser negociada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas manterá sua sede em Redwood City, Califórnia, e continuará sendo liderada por Wilson.

O acordo representa o mais recente grande investimento do PIF no setor, enquanto a Arábia Saudita busca diversificar sua economia além das receitas do petróleo.

