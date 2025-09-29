Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia fabrica primeiro fuzil para substituir armas de Israel

Autor AFP
Tipo Notícia

Mais leve, mais econômico e "autônomo": a Colômbia apresentou seu primeiro fuzil de combate, com a intenção de substituir o armamento com o qual enfrenta guerrilheiros e narcos depois de romper com Israel, um de seus principais fornecedores e aliados militares.

O presidente de esquerda Gustavo Petro encerrou, em 2024, a compra de armas provenientes de Israel em protesto contra a ofensiva na Faixa de Gaza ordenada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em linha com essa decisão, a estatal Indústria Militar (Indumil) mostrou a primeira arma de combate fabricada no país, destinada a substituir progressivamente os Galil, um fuzil com componentes israelenses montado na Colômbia desde os anos 1990.

Segundo números recolhidos pela imprensa local, o país produzia cerca de 30 mil dessas armas por ano. Com o Galil, as forças militares lutaram durante três décadas contra guerrilhas e grupos ligados ao tráfico de cocaína e à extração ilegal de ouro.

A AFP visitou nesta segunda-feira a fábrica da Indumil em Soacha, nos arredores de Bogotá. Ali são produzidas as novas armas, em aço e polímero, 15% mais leves e 25% mais econômicas que os Galil.

O gerente da empresa, o coronel reformado Javier Camargo, afirmou que a meta é fabricar 400 mil fuzis em cinco anos "para ir substituindo paulatinamente nas forças o armamento atual" e assim dotar a Colômbia de "autonomia".

Petro suspendeu recentemente compras de armas aos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump retirou a Colômbia da lista de aliados na luta antidrogas.

O presidente defende que o país deve produzir seu próprio armamento para contar com um efetivo verdadeiramente de "soberania nacional".

Especialistas, porém, afirmam que a Colômbia ainda não dispõe da capacidade produtiva necessária e que os custos representarão um forte impacto fiscal.

Ao longo do prolongado conflito interno, a Colômbia empregou armamentos de diversas procedências. Antes dos Galil, as forças usavam fuzis G3 de fabricação alemã; a extinta guerrilha das Farc recorreu ao mercado paralelo para obter as AK-47 soviéticas.

