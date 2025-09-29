Catar, Jordânia, EAU e Arábia Saudita saúdam esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Os ministros das Relações Exteriores do Catar, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), da Indonésia, do Paquistão, da Turquia, da Arábia Saudita e do Egito saudaram a liderança do presidente dos EUA, Donald Trump, pelos esforços para acabar com a guerra em Gaza, em declaração conjunta publicada nesta segunda-feira. O texto ressalta a confiança dos países na capacidade do republicano encontrar um caminho para a paz.

"Eles enfatizam a importância da parceria com os Estados Unidos na garantia da paz na região. Nesse sentido, os ministros saúdam o anúncio do presidente Trump sobre sua proposta para acabar com a guerra, reconstruir Gaza, prevenir o deslocamento do povo palestino e avançar em direção a uma paz abrangente, bem como seu anúncio de que não permitirá a anexação da Cisjordânia", acrescenta.