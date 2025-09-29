Casa Branca: plano prevê governo transitório em Gaza, sem ocupação de território por Israel

O comitê seria composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e fiscalização por um novo corpo internacional de transição, chamado de "Conselho de Paz", que seria liderado e presidido por Donald Trump e outros chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Em plano divulgado neta segunda-feira, 29, para o fim da guerra entre Israel e o Hamas e para a reconstrução de Gaza, a Casa Branca informou que, se ambas as partes aceitarem o acordo, Gaza terá uma governança "transitória temporária de um comitê palestino tecnocrático e apolítico".

"Um plano de desenvolvimento econômico de Trump para reconstruir e energizar Gaza será criado convocando um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas e prósperas no Oriente Médio", acrescentou o governo americano.

Além disso, após as trocas de reféns, os membros do Hamas que se comprometessem com a coexistência pacífica e a desativação de suas armas receberiam anistia. Membros do Hamas que desejassem deixar Gaza teriam passagem segura para países receptores, segundo a Casa Branca.

Os EUA trabalhariam com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização temporária (ISF, na sigla em inglês) imediatamente em Gaza. A Casa Branca também informou que Israel não ocuparia nem anexaria o enclave. "Na prática, a IDF entregará progressivamente o território de Gaza que ocupa para a ISF", pontuou.

O governo Trump se comprometeria ainda em criar um diálogo entre Israel e os palestinos para concordar com um horizonte político para a coexistência pacífica e próspera.