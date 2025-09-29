Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Autoridade Palestina saudou nesta segunda-feira (29) os "esforços sinceros e determinados" de Donald Trump, após o anúncio do plano do presidente americano para pôr fim à guerra em Gaza.

O órgão provisório de autogoverno "recebe favoravelmente os esforços sinceros e determinados do presidente Donald J. Trump para pôr fim à guerra em Gaza, e confia em sua capacidade de encontrar um caminho para a paz", segundo um comunicado.

Tags

eua

