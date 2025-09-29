Alemanha apoia plano dos EUA para encerrar guerra em Gaza

O governo da Alemanha apoiou o plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza, segundo nota do Ministro de Relações Exteriores, Johann Wadephul. "Finalmente, há esperança para israelenses e palestinos de que esta guerra possa acabar em breve."

"Este acordo pode abrir caminho para um processo de reconciliação mais amplo no Oriente Médio", afirma Wadephul, que informou que viajará para a região no próximo fim de semana para trabalhar no plano de paz. Ele agradece ao presidente dos EUA, Donald Trump, e aos países árabes que estão trabalhando para garantir a paz. A nota diz, ainda, que o Hamas não deve desperdiçar a chance de encerrar o conflito.