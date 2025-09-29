Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu o norueguês Casper Ruud (N.12) nesta segunda-feira (29) e vai enfrentar na final do ATP 500 de Tóquio o americano Taylor Fritz (N.5). Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e oito minutos.

Graças à esta vitória, o espanhol de 22 anos fará sua décima final em 2025. Nenhum tenista havia conseguido disputar dez finais em uma mesma temporada desde Rafael Nadal em 2017. "Seguir seus passos e alcançar dez finais em uma temporada é algo grande", disse Alcaraz após selar a 66ª vitória no ano, seu recorde. "Tomara que não acabe aqui, ainda faltam torneios e espero chegar às finais também. Estou realmente feliz com o meu nível". acrescentou. Das nove finais que disputou até o momento, só duas escaparam (Wimbledon e Barcelona), com títulos em Roland Garros, US Open, Roterdã, Monte Carlo, Roma, Queen's e Cincinnati.

Contra um combativo Ruud, o número 1 do mundo teve que suar a camisa para virar um jogo que se complicou com a derrota no primeiro set depois de desperdiçar os quatro break points que teve. O norueguês precisou apenas de uma chance para quebrar o serviço de Alcaraz no oitavo game e faturar a primeira parcial. Alcaraz empatou a partida graças à grande eficiência no saque (nove aces) e, no terceiro set, jogou melhor nos momentos decisivos.

No quarto game, o espanhol salvou dois break points e imediatamente quebrou o saque de Ruud, que não conseguiu mais reagir. Alcaraz também pareceu não sentir dores no tornozelo esquerdo, depois da torção que sofreu no jogo da primeira rodada, na última quinta-feira. "Foi difícil lidar emocionalmente com tudo isso hoje. Estou feliz por ter conseguido virar e finalizar com um grande nível", comemorou o número 1 após a partida.