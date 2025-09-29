Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) QUANTICO (Estados Unidos) - Presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma rara reunião em massa de altos oficiais militares - 

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Índice de desemprego para o trimestre móvel de junho a agosto -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 RAIFORD (Estados Unidos) - Execução de homem condenado à morte por dois assassinatos em 1990 -  20H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 PARIS (França) - Funeral de Claudia Cardinale -  10H30

QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião informal de chefes de Estado e de Governo da UE - 

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 (+) MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin - 

