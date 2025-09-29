AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) QUANTICO (Estados Unidos) - Presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma rara reunião em massa de altos oficiais militares -
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Índice de desemprego para o trimestre móvel de junho a agosto - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
RAIFORD (Estados Unidos) - Execução de homem condenado à morte por dois assassinatos em 1990 - 20H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
PARIS (França) - Funeral de Claudia Cardinale - 10H30
QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião informal de chefes de Estado e de Governo da UE -
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
(+) MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin -