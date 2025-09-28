Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

Presidente dos EUA diz que emprego das Forças Armadas em cidade governada por democratas visa proteger instalações federais de imigração contra "terroristas".O presidente americano Donald Trump anunciou neste sábado (27/09) que autorizou o envio de tropas das Forças Armadas a Portland, no estado de Oregon, para proteger instalações federais de imigração contra o que chamou de "terroristas domésticos". Os soldados, segundo ele, têm carta branca para usar "força total", se necessário. Portland é a quarta cidade a ficar sob policiamento das Forças Armadas. E, assim como as outras três cidades – Los Angeles (Califórnia), Memphis (Tennessee) e Washington DC –, todas são governadas por autoridades democratas. "A pedido da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, estou instruindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma de nossas instalações do ICE sob ataques dos Antifa e de outros terroristas domésticos", postou Trump em sua rede social, a Truth Social. O envio de tropas foi criticado tanto pelo prefeito de Portland quanto pela governadora de Oregon – ambos democratas. "O número de tropas necessárias é zero, em Portland e em qualquer outra cidade americana. O presidente não vai encontrar falta de lei ou violência aqui – a menos que ele planeje perpetrá-la", afirmou o prefeito de Portland, Keith Wilson. "Isso pode ser uma demonstração de força, mas é tudo. É só um grande show." Não está claro se a autorização para usar "força total" é o mesmo que "força letal" – e caso sim, sob quais condições. Tropas americanas podem usar a força para autodefesa. O Pentágono também não esclareceu se Trump está enviando a Guarda Nacional, tropas da ativa ou uma mistura de ambos, como foi o caso de Los Angeles. Resposta a tiroteio? O anúncio veio após vários dias de protestos em frente a um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) dos EUA, e decisões recentes da administração Trump, como a de classificar o movimento Antifa como grupo terrorista – embora o país nunca tenha registrado um evento do tipo. A medida veio também após um centro do ICE ser alvo de tiros nesta semana em Dallas, no Texas. A troca de tiros deixou um imigrante morto e feriu outros dois. O diretor do FBI (a Polícia Federal dos EUA), Kash Patel, divulgou uma foto que mostra um cartucho de balas grafado com as palavras "anti-ICE", e que ele afirma ter sido encontrado na cena do crime. Após o tiroteio, Trump acusou democratas de incitar animosidades contra as autoridades de migração. Portland já era uma das cidades marcadas como possível destino das tropas, assim como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), São Francisco (Califórnia), Nova Orleans (Louisiana) e St. Louis (Missouri), todas governadas por democratas. Perguntada sobre o anúncio de Trump, Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês), disse que os agentes do ICE precisam ser protegidos em meio aos protestos contra operações que visam imigrantes e têm atingido também cidadãos que vivem legalmente no país. Na quinta-feira, Trump havia dito a repórteres, sem apresentar evidências, que "pessoas malucas" estavam tentando atear fogo a prédios em Portland. "São agitadores profissionais e anarquistas", alegou o republicano. ra (EFE, AFP, Reuters)