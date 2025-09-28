Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

Ao menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na manhã deste domingo, 28 (horário local), após a maior ofensiva russa contra a Ucrânia desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas. Entre os mortos, está uma menina de 12 anos. De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou 595 drones e 48 mísseis durante a noite e as defesas aéreas abateram 568 drones e 43 mísseis. O principal alvo do ataque era a capital Kiev.

O bombardeio iniciou na noite do sábado e seguiu até depois do amanhecer do domingo. Prédios residenciais, um centro médico e uma escola de educação infantil foram atingidos. Incêndios em várias partes do país foram registrados durante o bombardeio. A orientação é de que os moradores permaneçam em abrigos.